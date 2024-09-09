Відомо, що вантажний автомобіль перевозив худобу і пасажирів, а танкер – паливо.
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Велика кількість жертв
Трагедія сталася приблизно о 00:30 за місцевим часом у неділю (23:30 за Гринвічем у суботу) у штаті Нігер. Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби вибухнули і спалахнули. Вибухом також було пошкоджено низку інших авто.
Попередньо, загинуло щонайменше 59 людей. Пошуки решток тіл ще тривають. Також рятувальники дістають тіла мертвих тварин.
У Нігері визнають, що це найгірша аварія за останні багато років.
Слід зауважити, що вибухи цистерн з паливом і ДТП у Нігерії доволі часте явище, частково через поганий стан доріг.
До слова, у жахливу ДТП потрапив шкільний автобус у Китаї. Серед загиблих – 5 дітей.