Згодом у поліції Львівщини прокоментували ситуацію. Там констатували, що загинув водій автобуса, дев'ятеро пасажирів доставили у лікарню. Водночас поліцейські розпочали розслідування усіх обставин.
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Смертельна ДТП на Львівщині
Телеграм-канали першими заявили про ДТП, зазначивши, що вона сталася на трасі між Львом та Стриєм за світлофором в населеному пункті Дроговиж. Пабліки стверджують, що загинув військовий, однак в повідомленні поліції про це не йдеться.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 9 вересня близько третьої години ночі на автодорозі Київ – Чоп у межах села Дроговиж Стрийського району,
– наголошують поліцейські.
За попередньою інформацією, водій пасажирського автобуса Mercedes, 55-річний мешканець Рівненської області, зіткнувся з автопоїздом Renault. Транспортний засіб у цей час стояв на проїзній частині дороги.
На Львівщині зіткнулися пасажирський автобус і фура / Фото поліції регіону
Через зіткнення водій автобуса був травмований та загинув на місці події. Дев'ятьох пасажирів автобуса, віком від 25 до 43 років, доставили в лікарню. Медики уточнюють діагнози постраждалих, які були мешканцями Києва, Чернігова, Закарпаття та Тернопільської області.
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