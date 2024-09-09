Вскоре в полиции Львовщины прокомментировали ситуацию. Там констатировали, что погиб водитель автобуса, девять пассажиров доставили в больницу. В то же время полицейские начали расследование всех обстоятельств.

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Смертельное ДТП на Львовщине

Телеграм-каналы первыми заявили о ДТП, отметив, что оно произошло на трассе между Львом и Стрыем за светофором в населенном пункте Дроговиж. Паблики утверждают, что погиб военный, однако в сообщении полиции об этом не говорится.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 сентября около трех часов ночи на автодороге Киев – Чоп в пределах села Дроговиж Стрыйского района,

– отмечают полицейские.

По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса Mercedes, 55-летний житель Ровенской области, столкнулся с автопоездом Renault. Транспортное средство в это время стояло на проезжей части дороги.



На Львовщине столкнулись пассажирский автобус и фура / Фото полиции региона

Из-за столкновения водитель автобуса был травмирован и погиб на месте происшествия. Девять пассажиров автобуса, в возрасте от 25 до 43 лет, доставили в больницу. Медики уточняют диагнозы пострадавших, которые были жителями Киева, Чернигова, Закарпатья и Тернопольской области.

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Обратите внимание! Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Также в ней говорится о лишении права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.