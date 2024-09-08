Городские власти сообщили, что инцидент произошел в Голосеевском районе столицы.

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Поисковая операция завершена

В результате взрыва на территории предприятия двухэтажное здание размером 40 на 100 метров было частично разрушено. Пожар не случился.

На месте события обнаружили двоих погибших. Под завалами могли находиться еще люди. Потому спасательные работы проводились до вечера.

Отмечалось, что взрыв имел техногенное происхождение. Впоследствии выяснилось, что предварительная информация о взрыве газа не подтвердилась, поскольку здание газифицировано не было.

Специалисты еще работают над установлением причины взрыва.

Ранее в сети появились кадры последствий взрыва на территории предприятия в столице.