Взрыв произошел на территории АТП – в двухэтажном здании цеха размером 40 на 100 метров. Сначала причиной инцидента назвали взрыв газа, однако впоследствии эта версия не подтвердилась.

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Причиной взрыва был не газ

В 16:14 в КГГА заявили, что взрыв в Голосеевском районе города не связан с работой систем газоснабжения. По информации АО "Киевгаз", здание не было газифицировано.

В аварийную службу "Киевгаза" поступила заявка о взрыве неизвестной смеси. По прибытии на место выяснилось, что здание, на территории которого произошел взрыв, не газифицировано,

– рассказали в КГГА.

В настоящее время экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, а причины аварии будут известны после завершения расследования.