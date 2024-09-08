Это в комментарии 24 Каналу подтвердил представитель ГСЧС Киева. Павел Петров рассказал, что уже известно о взрыве.
Обратите внимание На месте взрыва в Киеве обнаружили тела 2 погибших
Что известно о взрыве в Киеве
Взрыв прогремел в Голосеевском районе. Соответствующий вызов поступил в ГСЧС. Представитель отметил, что подразделения уже направляются на место.
Заметим, что воздушную тревогу в Киеве не объявляли. Впоследствии СМИ со ссылкой на ГСЧС отметили, что взрыв был бытового характера. Это не прилет. В сети пишут о задымлении.
В 10:37 городской голова уточнил, что взрыв "неизвестного происхождения" произошел в Голосеевском районе столицы на территории АТП.
Частично разрушено двухэтажное здание. Пожаров нет. Под завалами могут быть люди,
– заявил Виталий Кличко.
Добавил, что экстренные службы уже работают на месте.
Есть жертвы
Позже в ГСЧС уточнили, что в 10:12 к спасателям поступило сообщение о взрыве на улице Васильковской на территории автопредприятия. Частично разрушено двухэтажное здание.
В ГСЧС отметили, что вероятно, под завалами есть люди. Информация уточняется. На месте работают 31 спасатель и 8 единиц техники.
Предварительно, обнаружили двух погибших. Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются,
– заявил глава КГГА в 10:50.
Сергей Попко добавил, что все оперативные службы работают на месте.
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В Белой Церкви произошел пожар из-за генератора
- Заметим, что 1 июля произошел пожар в частном доме в Белой Церкви.
- Спасатели ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.
- В полиции сообщили, что взорвался генератор. Так, следователи провели осмотр поврежденного огнем устройства и выяснили, что владелица включила его в 18:30. Уже около 21:30 услышала взрыв.
- "Генератор был в пользовании около 2 лет и такому случаю ничего не предшествовало. Правоохранители задокументировали событие и опросили его участников", – добавили в полиции.