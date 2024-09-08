Спасатели заявили, что сообщение о взрыве на улице Васильковской в Голосеевском районе получили в 10:12 8 сентября.
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Что известно о погибших в результате взрыва
Предварительно, обнаружили двух погибших. Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. Все оперативные службы работают на месте,
– заявили в Киевской городской военной администрации в 10:49 8 сентября.
Ориентировочно в 10:37 городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в Голосеевском районе столицы на территории АТП произошел взрыв пока неизвестного происхождения.
"Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет. Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте", – написал Кличко.
Рятувальники показали фото з місця вибуху
В Киевской городской военной администрации рассказали, что сейчас им известно о взрыве неизвестного происхождения.
Однако установили, что двухэтажное здание 40 на 100 метров было частично разрушено. Пожар не вспыхнул.