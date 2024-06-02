О взрыве сообщили корреспонденты Общественного. Отмечают, что на месте работают ГСЧС, полиция и скорая.

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Из распространенных в сети фото и видео видно, что в квартире поврежден балкон.

Пресс-секретарь Нацполиции области Зарина Маевская сообщила, что по состоянию на сейчас информация о травмированных не поступала.



В Виннице в одной из квартир произошел взрыв газа / Фото Нацполиции



Взрывом в доме вынесло балкон / Фото Нацполиции

Поскольку на момент взрыва в Виннице была объявлена воздушная тревога, в сети предположили, что взрыв связан с атакой врага. Впрочем, впоследствии стало известно, что взрыв бытового характера.