О взрыве сообщили корреспонденты Общественного. Отмечают, что на месте работают ГСЧС, полиция и скорая.
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Из распространенных в сети фото и видео видно, что в квартире поврежден балкон.
Пресс-секретарь Нацполиции области Зарина Маевская сообщила, что по состоянию на сейчас информация о травмированных не поступала.
В Виннице в одной из квартир произошел взрыв газа / Фото Нацполиции
Взрывом в доме вынесло балкон / Фото Нацполиции
Поскольку на момент взрыва в Виннице была объявлена воздушная тревога, в сети предположили, что взрыв связан с атакой врага. Впрочем, впоследствии стало известно, что взрыв бытового характера.