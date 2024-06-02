Про вибух повідомили кореспонденти Суспільного. Зазначають, що на місці працюють ДСНС, поліція та швидка.
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З поширених у мережі фото та відео видно, що у квартирі пошкоджений балкон.
Речниця Нацполіції області Заріна Маєвська повідомила, що станом на зараз інформація про травмованих не надходила.
У Вінниці в одній із квартир стався вибух газу / Фото Нацполіції
Вибухом у будинку винесло балкон / Фото Нацполіції
Оскільки на момент вибуху у Вінниці було оголошено повітряну тривогу, у мережі припустили, що вибух пов'язаний із атакою ворога. Втім, згодом стало відомо, що вибух побутового характеру.