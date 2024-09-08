Рятувальники заявили, що повідомлення про вибух на вулиці Васильківській у Голосіївському районі отримали о 10:12 8 вересня.

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Що відомо про загиблих внаслідок вибуху

Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці,

– заявили в Київській міській військовій адміністрації о 10:49 8 вересня.

Орієнтовно о 10:37 міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у Голосіївському районі столиці на території АТП стався вибух наразі невідомого походження.

"Частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає. Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці", – написав Кличко.

Рятувальники показали фото з місця вибуху

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що наразі їм відомо про вибух невідомого походження.

Проте встановили, що двоповерхова будівля 40 на 100 метрів була частково зруйнована. Пожежа не спалахнула.