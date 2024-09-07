Вибухи в Полтаві пролунали пізно ввечері 7 вересня. Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південному напрямках.

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Куди влучили окупанти в Полтаві 7 вересня

Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру в Полтавській громаді. Попередньо без жертв. До відбою залишайтеся в укриттях!

– написав Пронін.

Повітряна тривога на Полтавщині тривала трохи більше години, з 22:08 по 23:19. Моніторингові канали припустили, що ворог бив авіаційною керованою крилатою ракетою. У ПС поки не коментували тип зброї, з якого окупанти обстріляли місто.

Окрім Полтави, росіяни пускали швидкісні цілі на Павлоград Дніпропетровської області. Монітори написали про вибухи там, проте в ПС не було повідомлень про це.

Де зараз тривога

На 23:36 є загроза застосування балістики зі північного сходу, про що поінформували в Повітряних силах, і можливі пуски ударних дронів, про що пишуть моніторингові канали. За їхніми даними, перші "Шахеди" вже над Харківщиною.