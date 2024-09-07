Ймовірно, місто атакували балістикою. 24 Канал закликає жителів Сум перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, щоб вберегти своє життя.

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Що відомо про вибух у Сумах

Об 23:34 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Сумах.

У Сумах було чути звук вибуху,

– мовиться у повідомлені.

Зауважимо, що об 23:35 в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики зі північного сходу.

Наразі офіційних коментарів щодо наслідків чи постраждалих внаслідок ворожого удару не надходило.

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До слова, російські війська завдали чергових авіаударів по Харкову та його передмістю, унаслідок чого постраждали 5 людей. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по місту за допомогою ФАБ-250 з УМПК.