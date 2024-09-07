Ймовірно, місто атакували балістикою. 24 Канал закликає жителів Сум перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, щоб вберегти своє життя.
Дивіться також Вибухи в Полтаві: стало відомо, куди влучив ворог
Що відомо про вибух у Сумах
Об 23:34 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Сумах.
У Сумах було чути звук вибуху,
– мовиться у повідомлені.
Зауважимо, що об 23:35 в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики зі північного сходу.
Наразі офіційних коментарів щодо наслідків чи постраждалих внаслідок ворожого удару не надходило.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
До слова, російські війська завдали чергових авіаударів по Харкову та його передмістю, унаслідок чого постраждали 5 людей. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по місту за допомогою ФАБ-250 з УМПК.