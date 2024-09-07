У Салтівському районі Харкова пошкоджено приміщення приватного підприємства, а також дев’ять транспортних засобів. Також є влучання в Індустріальному районі.
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Які наслідки ударів по Харкову та передмістю
За інформацією слідства, близько 16:00 російські військові завдали чергових авіаційних ударів по Харкову та передмістю.
Наслідки удару по Харкову / Фото Харківської обласної прокуратури
У Салтівському районі є пошкодження приміщення приватного підприємства. Також було поранено 61-річного охоронця., пошкоджено 9 траспортних засобів.
В Індустріальному районі Харкова зафіксовано влучання по території садового товариства: відбулось загоряння господарчої будівлі. Без постраждалих,
– мовиться в повідомлені правоохоронців.
Водночас у селищі Мала Данилівка Харківського району горів житловий будинок, ще щонайменше 10 приватних домоволодінь пошкоджено.
Наслідки чергового удару Росії по Харкову: дивіться відео
Внаслідок ворожої атаки постраждали три жінки та чоловік. Усі потерпілі мають гостру реакцію на стрес та тілесні ушкодження.
Попередньо, ударів було завдано ФАБ-250 з УМПК. Прокурори та слідчі поліції задокументували наслідки атаки Росії.