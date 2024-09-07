Німецький таблоїд повідомив, що вперше цей БпЛА застосували у середині серпня.

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Що відомо про безпілотник з Калашниковим

Відомий АК-47 встановили на платформу з чотирма гвинтами і підняли в повітря.

Журналісти розповіли, що безпілотником можна керувати з бункера за кілька кілометрів. Ба більше, цей БпЛА самостійно "натискає на курок", як тільки ціль потрапляє в поле зору.

Вперше його протестували на фронті у середині серпня. Однак чи запустять його у серійне виробництво – поки що невідомо. Українські інженери продовжують удосконалювати цей проєкт.

Наші військові продовжують розробляти Hornet Queen з автоматичним озброєнням. Цього разу відбулося перше бойове застосування — по позиції з російськими військами. Це випробування показало, в якому напрямку має рухатися цей проєкт,

– повідомили у Wild Hornets.

Hornet Queen відпрацював по окупантах з АК-47: дивіться відео

Зазначимо, що Hornet Queen – новітній український FPV-дрон. Він може підіймати до 9,5 кілограмів вантажу. Завдяки цьому на нього можна встановлювати різний тип озброєння для бомбардування. Крім цього, його можна використовувати у логістиці для постачання вантажів. До прикладу, у скрутну мить він може доставити у потрібне місце необхідні боєприпаси, ліки чи провізію.