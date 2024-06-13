Відомо, що зараз вони перебувають у лікарні. В ДСНС України повідомили деталі ситуації.
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Вибух газу у Кропивницькому
Цієї ночі у Кропивницькому стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння у приватному житловому будинку,
– йдеться у повідомленні ДСНС Кіровоградської області.
На жаль, внаслідок вибуху є постраждалі. Зокрема, травмовано двоє дітей 2015 та 2017 років народження, яких у стані середньої тяжкості госпіталізовано до обласної дитячої лікарні.
Також значних руйнувань зазнав і сам будинок. Власне, зруйновано дві зовнішні стіни, частково покрівля, міжкімнатні перегородки, вибито вікна та двері у двох квартирах житлового будинку на площі 20 метрів квадратних.
Наразі фахівці встановлюють причину вибуху.
В приватному будинку в Кропивницькому стався вибух газу / Фото ДСНС
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