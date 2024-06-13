Известно, что сейчас они находятся в больнице. В ГСЧС Украины сообщили детали ситуации.
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Взрыв газа в Кропивницком
Этой ночью в Кропивницком произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в частном жилом доме,
– говорится в сообщении ГСЧС Кировоградской области.
К сожалению, в результате взрыва есть пострадавшие. В частности, травмированы двое детей 2015 и 2017 годов рождения, которых в состоянии средней тяжести госпитализированы в областную детскую больницу.
Также значительные разрушения претерпел и сам дом. Собственно, разрушены две внешние стены, частично кровля, межкомнатные перегородки, выбиты окна и двери в двух квартирах жилого дома на площади 20 квадратных метров.
Сейчас специалисты устанавливают причину взрыва.
В частном доме в Кропивницком произошел взрыв газа / Фото ГСЧС
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