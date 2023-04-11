Американська розвідка у Росії під загрозою: як так сталося

На вихідних посадовцям США довелось пояснювати союзникам по НАТО та іншим партнерам, що сталося з можливим витоком засекречених документів. У Вашингтоні зараз несеться. Що тут відбувається, і що це означає для України – читайте далі.

Доступ до інформації мала велика кількість людей

Для тих, хто пропустив передісторію: в мережі опинились знімки із нібито засекреченою інформацією Пентагону про війну в Україні, а також з іншими даними американської розвідки. З них видається, що США могли стежити не лише за Росією, а й за партнерами – зокрема і за Україною.

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Серед іншого, в документах мовиться про критичні потреби українських сил ППО – зокрема в боєприпасах. Також там є інформація про ймовірний час та цілі російських атак на Україну, яку Вашингтон міг передавати Києву для кращої оборони.

Є також дані про те, що Єгипет нібито розглядав можливість поставок Росії боєприпасів – хоча неясно, чи це врешті відбулось. Загалом ЗМІ пишуть, що в мережі опинилось близько сотні знімків, і що частина з них могла бути відфотошоплена. Більше можете почитати онлайн, про це вже написано багато.

Наразі Пентагон не підтверджує автентичності знімків, але так видається, що в деяких випадках там дійсно можуть бути засекречені дані. При цьому в Міноборони США додали, що документи за форматом дійсно схожі на ті, що використовують для брифінгів керівництва про війну в Україні.

ФБР почало кримінальне розслідування, щоб з'ясувати деталі можливого витоку, і хто міг за цим стояти. В Пентагоні вже переглянули, кому і яким чином надається така інформація. Кажуть, що підійшли до цього дуже серйозно.

Хто взагалі міг мати доступ до таких документів? Насправді більше людей, ніж може здаватись. Як виявилось, зазвичай доступ мають працівники різних відділів Міноборони США і навіть за його межами. Тому коло тих, хто з ними працює, навряд чи можна назвати вузьким.

Удар по довірі до США

Чи вплине це якось на військову підтримку України з боку США? В Білому домі запевняють, що ні. Там ще раз наголосили, що ця підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно, і що Вашингтон надалі надаватиме ЗСУ зброю та боєприпаси для оборони та повернення територій.

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Але на що це може вплинути – на обмін розвідданими, і на можливість США збирати інформацію про плани Росії. Військові аналітики кажуть, що оприлюднені знімки можуть викривати методи американської розвідки, яка глибоко проникла в російські структури. Тепер ця робота під загрозою.

Ну і безумовно, що це удар по довірі до США з боку партнерів. В американському уряді визнали, що будь-який витік засекречених даних цю довіру підриває. Тим більше, що в цій історії, крім України, мовиться про інформацію з інших країн, зокрема з Південної Кореї.

Зараз США всіляко намагаються зменшити шкоду від публікації знімків. Останні кілька днів посадовці провели в розмовах з союзниками по НАТО та іншими партнерами, запевняючи їх у відданості захисту даних та взаємній співпраці. Наскільки ці слова були переконливими, не знаю.

В цілому, запитань досі залишається більше ніж відповідей. Так виглядає, що всіх відповідей не мають і в самому Пентагоні. Там не змогли відповісти, чи вдалось взяти під контроль можливий витік, і чи незабаром в мережі не з'явиться ще більше подібних знімків. Так чи інак, ця історія точно буде мати розвиток.