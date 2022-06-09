У ZMINA підрахували, скільки українців викрала Росія на окупованих територіях

Російські загарбники не лише вивозять з України награбоване зерно та техніку – вони викрадають людей із тимчасово окупованих територій. Точний підрахунок вивезених українців вести достатньо важко, адже окупанти цинічно приховують свої злочини.

Про це 24 каналу розповіла правозахисниця та дослідниця Центру прав людини "ZMINA" Наталія Добрянська. Вона також додала, щодо притягнення російських окупантів до відповідальності за вивезення українців, то для цього є різні можливості.

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За словами правозахисниці, то в української держави є кілька важелів впливу в поверненні українців та покарання злочинців. По-перше – це обов’язок України притягувати до кримінальної відповідальності таких викрадачів і робота з цього питання виконується.

Сім’ї, що постраждали, або їх родину примусово вивезли – звертаються до правоохоронних органів із відповідним запитом, пояснює Наталія Добрянська.

З цим є певні проблеми, адже поки українці самі знаходяться в окупації, то у них присутній страх говорити про це публічно,

– зазначає експертка.

Скільки проукраїнських діячів викрала Росія

"За нашими даними, понад 200 людей є викраденими російськими окупантами. Це облік тих людей, які займались громадською діяльністю – волонтери, активісти та місцеві чиновники", – говорить Добрянська.

За словами діячки, цих людей викрали у період від 24 лютого і майже половина з цієї цифри, станом на зараз звільнені.

Щодо класифікації діяльності чи професії українців, яких викрадають окупанти, то це:

проукраїнські діячі;

представники місцевого самоврядування;

вчителі української мови та історії України.

Окупанти викрадають чоловіків в Україні і вимагають викуп

Станом на зараз –

У СБУ навели кілька звернень громадян до так званої "тимчасової військової адміністрації Росії" у Мелітополі Запорізької області:

"Щойно приїхали ваші хлопці з комендатури, закрили мого чоловіка в багажник і відвезли. Ні документи не надали, ніде нічого".

"Скрутили, завантажили у багажник. Машину забрали, мотоблок. Сказали, що вони з поліції".

"Я телефоную з Токмака. У мене чоловіка забрали і сказали, що відвезли до Мелітополя до 58-ї армії або 58-ї армії забрала. Як мені бути?".

На усі ці питання приблизно однакова відповідь, що телефоном вони не вирішуються. А вже по приїзду родичам озвучують "прайс" і починаються торги. Сума за "повернення до нормального життя" залежить від статків родини і коливається у межах від 10 до 30 тисяч доларів.

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