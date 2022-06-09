В ZMINA подсчитали, сколько украинцев украла Россия на оккупированных территориях

Российские захватчики не только вывозят из Украины награбленное зерно и технику – они угоняют людей с временно оккупированных территорий. Точный подсчет вывезенных украинцев вести достаточно тяжело, ведь кафиры цинично скрывают свои преступления.

Об этом 24 канала рассказала правозащитница и исследовательница Центра прав человека ZMINA Наталья Добрянская. Она также добавила, что привлечение российских оккупантов к ответственности за вывоз украинцев, то для этого есть разные возможности.

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По словам правозащитницы, то у украинского государства есть несколько рычагов влияния на возвращение украинцев и наказание преступников. Во-первых, это обязанность Украины привлекать к уголовной ответственности таких похитителей и работа по этому вопросу выполняется.

Пострадавшие семьи или их семью принудительно вывезли – обращаются в правоохранительные органы с соответствующим запросом, объясняет Наталья Добрянская.

С этим есть определенные проблемы, ведь пока украинцы сами находятся в оккупации, то у них присутствует страх говорить об этом публично.

– отмечает эксперт.

Сколько проукраинских деятелей похитила Россия

"По нашим данным, более 200 человек - похищенные российские оккупанты. Это учет тех людей, которые занимались общественной деятельностью - волонтеры, активисты и местные чиновники", - говорит Добрянская.

По словам деятельницы, этих людей похитили в период от 24 февраля и почти половина из этой цифры, по состоянию на данный момент уволены.

Что касается классификации деятельности или профессии украинцев, которых похищают кафиры, то это:

проукраинские деятели;

представители местного самоуправления;

учителя украинского языка и истории Украины.

Оккупанты похищают мужчин в Украине и требуют выкуп

По состоянию на сегодняшний день –

В СБУ привели несколько обращений граждан в так называемую "временной военной администрации России" в Мелитополе Запорожской области:

"Только что приехали ваши ребята из комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего".

"Скрутили, погрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок. Сказали, что они из полиции".

"Я звоню из Токмака. У меня мужа забрали и сказали, что отвезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-ю армию забрала. Как мне быть?".

На все эти вопросы примерно одинаков ответ, что по телефону они не решаются. А уже по приезду родственникам озвучивают прайс и начинаются торги. Сумма за "возвращение к нормальной жизни" зависит от состояния семьи и колеблется в пределах от 10 до 30 тысяч долларов .

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