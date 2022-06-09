Об этом 24 канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По ориентировочным подсчетам, в городе находится около 130 тысяч человек.

К теме За время полномасштабной войны население Мариуполя уменьшилось в 5 раз

"Люди въезжают, уезжают. Даже если отталкиваться от 100 тысяч человек, это много", – отметил мэрский советник.

По словам Андрющенко, в псевдореспублике на оккупированной территории Донбасса сообщили, что в Мариуполе 46 тысяч пенсионеров подали заявление на получение российских пенсий.

Если ориентироваться на эти данные, то к ним нужно добавить еще примерно 20 – 30% пожилых мариупольцев, не признающих оккупацию и заведомо не представлявших документы, а также еще 5% тех, кто физически не мог пойти подать документы.

Также примерно 2 – 2,5 тысячи детей там проживает. Это критически много людей для того состояния города, в котором он сейчас находится,

– подчеркнул советник городского головы.

Среди людей растет недовольство

Как рассказал Андрющенко, то, как в Мариуполе люди питаются и из чего они жевывают – большой вопрос. Недовольство среди них только растет.

"Люди выгребли все свои запасы, которые были дома. Теперь остается только гуманитарка. Покупать что-то – это проблема, потому что деньги тоже уже закончились. Люди идут с надеждой устраиваться на работу на разборы завалов, на какие-то коммунальные предприятия", – рассказал советник мэра.

Также известно, что россияне завезли в Мариуполь грузовики собственной наличности. Они начинают выдавать пенсионерам пенсии в русских рублях. Однако из-за этого в городе происходят, драки, скандалы и образуются безумные очереди.

Ситуация в блокадном Мариуполе: важные новости

В Мариуполе россияне продолжают разбирать завалы . Однако оккупанты уже окончательно отказались от поиска тел погибших украинцев. Они сносят здания и вместе с мусором вывозят тела на свалки.

Под каждым двумя из пяти многоэтажек в Мариуполе россияне находят от 50 до 100 тел убитых украинцев. Больше всего – в подвалах и подъездах "хрущевок".

В Мариуполе оккупанты вербуют рабочих в концентрационные "фильтрационные лагеря". Абоненты оккупационного мобильного оператора "Феникс" начали получать соответствующую рассылку в сообщениях.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил , что россияне привлекли боевиков, чтобы те развозили людям воду. Однако в обмен на нее оккупанты требуют, чтобы мариупольцы шли работать, разбирать завалы и помогать хоронить тела.

Андрющенко рассказал, какова ситуация в Мариуполе: смотрите видео