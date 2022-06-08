Российские кафиры продолжают работу над сокрытием своих ужасных преступлений в Мариуполе. Работы у врага еще очень много – масштабы разрушений и жертв просто ужасают.

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Тела под завалами

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, российские кафиры пытаются разобрать завалы уничтоженных ими домов. На даль, разрушение зданий – не единственное последствие преступлений россиян.

Под каждым двумя из пяти многоэтажек россияне находят от 50 до 100 тел. Больше всего – в подвалах и подъездах так называемых "хрущевок",

– сообщил Андрющенко.

По его информации, тела свозят в морг возле "Метро", а также на базу "Искреннего кума". Убитых украинцев так много, что они перевозят их грузовиками. Враг настолько циничен и подл, что даже не проводит захоронений.

"Если тела не в мумифицированном состоянии – их везут прямо на один из мусорных полигонов. Бесконечный караван смерти", – добавил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

Гуманитарная ситуация в городе просто критична. Воды и еды нет, а очередь за "гуманитарной помощью" от кафиров расписана на несколько дней. Россияне и здесь не упустили возможности поиздеваться над мирными людьми – они заставляют их ждать продуктов под палящим солнцем, а потом – драться за свежую еду.

Также в городе нет врачей, оказывать медицинскую помощь даже самим оккупантам и их муртадам некому. Ужасная санитарная ситуация в городе и распространение болезней так испугали россиян , что они стали просить выходить на работу пенсионеров. За неимением врачей любая инфекционная болезнь может стать смертельной.

Жителям Мариуполя местные "власти" запретили купаться в Азовском море. Причин – они привели в море к катастрофе, также оккупанты начали бояться холеры. Раньше они звали всех на заминированные пляжи, в результате чего погиб маленький мальчик.

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