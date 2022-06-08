Враг применил Х-22 – советские крылатые ракеты

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, подчеркнув, что ситуация на Востоке остается сложной.

Обмен телами погибших военных и уход врага у Изюма: основное за 105 день войны

Экипаж самолета далекой авиации Ту-22М3 из воздушного пространства Ростовской области (район 40 километров к западу от населенного пункта Шахты) отработал электронные пуски ракет Х-22, вероятно, по объектам гражданской и военной инфраструктуры восточных и южных областей Украины,

– отметил Мотузяник.

Х-22 – это советские крылатые ракеты, которые разрабатывались начиная с 1958 года, а принятые на вооружение – в феврале 1971 года.

Почему это небезопасно? Из-за устаревшей "начинки" они могут быть опасны в эксплуатации. Например, Искандеры уступают Х-22 по максимальной дальности (500 и 600 километров соответственно).

Эксперт Александр Коваленко объяснял, что срок годности этих ракет истек еще 20 лет назад, их технически не обслуживали много времени.

"Такую ракету может даже не уничтожить ПВО , но у нее может отказать двигатель, когда она лететь над городом или селом и упасть на гражданские дома. Вот в чем риск".

Россияне и дальше сосредотачивают силы на Донбассе

Мотузянык отметил, что основной целью российского агрессора на этом этапе остается оккупация Луганской и Донецкой областей в пределах их административных границ, удержание и обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированным крымским полуостровом, а также блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря.

Сейчас враг ведет интенсивно обстреливающие и проводящие штурмовые действия вдоль всей линии столкновения на Луганщине и Донетчине. Обстановка остается сложной, особенно в районах Северодонецка и Лисичанска.

Кратко о ситуации на Донбассе: данные Генштаба

На Славянском направлении кафиры ведут штурмовые действия. Пытаются блокировать контрнаступление украинских защитников, поэтому проводят инженерное оборудование огневых позиций в районе Изюма.

На Лиманском направлении было сражение у населенного пункта Райгородок. Удачи кафиры не имели, поэтому отошли.

Наши воины успешно сдерживают штурм в Северодонецке. Впрочем, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник интенсивно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию:

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики намерены сковывать действия наших войск и не допускать опрокидывание резервов сил обороны на другие направления.

В то же время, за последние сутки украинские защитники отбили 11 атак врага на Донбассе и уничтожили немало вражеской техники.

Кроме того, враг развернул "Искандеры" в оккупированном Крыму: смотрите видео