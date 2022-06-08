Російські окупанти продовжують роботу над прихованням своїх жахливих злочинів у Маріуполі. Роботи у ворога ще дуже багато – масштаби руйнувань та людських жертв просто жахають.

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Тіла під завалами

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, російські окупанти намагаються розібрати завали знищених ними будинків. На даль, руйнація будівель – не єдиний наслідок злочинів росіян.

Під кожними двома з п'яти багатоповерхівок росіяни знаходять від 50 до 100 тіл. Найбільше – в підвалах та під'їздах так званих "хрущовок",

– повідомив Андрющенко.

За його інформацією, тіла звозять у морг біля "Метро", а також на базу "Щирого кума". Вбитих українців так багато, що вони їх перевозять вантажівками. Ворог настільки цинічний та підлий, що навіть не проводить поховань.

"Якщо тіла не в муміфікованому стані – їх везуть просто на один з полігонів для сміття. Нескінчений караван смерті", – додав Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі: останні новини

Гуманітарна ситуація у місті просто критична. Води та їжі немає, а черга за "гуманітарною допомогою" від окупантів розписана на декілька днів. Росіяни й тут не втратили нагоди познущатися з мирних людей – вони змушують їх чекати на продукти під палючим сонцем, а потім – битися за свіжу їжу.

Також у місті немає лікарів, надавати медичну допомогу навіть самим окупантам та їх посіпакам немає кому. Жахлива санітарна ситуація в місті та поширення хвороб так налякали росіян, що вони почали просити виходити на роботу пенсіонерів. Через брак лікарів будь-яка інфекційна хвороба може стати смертельною.

Мешканцям Маріуполя місцева "влада" заборонила купатися в Азовському морі. Причин – вони спричинили у морі катастрофу, також окупанти почали боятися холери. Раніше вони кликали всіх на заміновані пляжі, внаслідок чого загинув маленький хлопчик.

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