Тож окупанти вже навіть почали "вмовляти" повернутись до роботи пенсіонерів, віком від 80 років. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Він зазначив, що бракує навіть терапевтів, не кажучи вже й про відсутність вузькопрофільних спеціалістів.
Радник міського голови оприлюднив список лікарів Маріупольської лікарні №3. Фактично, вона обслуговує зараз Центральний та Приморський райони, де наразі є не менш як 70 тисяч осіб.
Наочна демонстрація повного паралічу та колапсу медицини,
– сказав Андрющенко.
А маріупольцям, яким критично необхідна допомога, окупанти пропонують "почекати" або їхати в Донецьк самостійно. Тож радник мера наголосив, що при такому стані медицини будь-яка інфекційна хвороба перетворюється на смертельну епідемію.
Список лікарів / Фото Андрющенка
Останні новини з багатостраждального Маріуполя
- Російські окупанти нещадно знищили Маріуполь. Тепер вони намагаються захопити та розграбувати все, що ще вціліло.
- Сьогодні стало відомо, що місцевий маріупольський гауляйтер Іван Топузов (колишній селищний голова) увійшов в справжню колаборацію з окупантами. Він разом з окупантами забезпечує продаж вкраденого дизельного палива фермерам Маріупольського району і мешканцям Урзуфу. Його просто зливають з баків, а потім продають.
- Маріупольці, яким вдалося вижити протягом кількох місяців нещадних бомбардувань та обстрілів, зараз годинами стоять під спекою у чергах за жалюгідною "допомогою" від Росії, а стабільного водопостачання у місті досі немає. Черги за жменькою продуктів щодня сягають від 1,5 до 2 тисяч людей.
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