Тож окупанти вже навіть почали "вмовляти" повернутись до роботи пенсіонерів, віком від 80 років. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Увага Корупція від окупантів: гауляйтер у Маріуполі розпродає злите дизпаливо та гуманітарку

Він зазначив, що бракує навіть терапевтів, не кажучи вже й про відсутність вузькопрофільних спеціалістів.

Радник міського голови оприлюднив список лікарів Маріупольської лікарні №3. Фактично, вона обслуговує зараз Центральний та Приморський райони, де наразі є не менш як 70 тисяч осіб.

Наочна демонстрація повного паралічу та колапсу медицини,

– сказав Андрющенко.

А маріупольцям, яким критично необхідна допомога, окупанти пропонують "почекати" або їхати в Донецьк самостійно. Тож радник мера наголосив, що при такому стані медицини будь-яка інфекційна хвороба перетворюється на смертельну епідемію.



Список лікарів / Фото Андрющенка

Останні новини з багатостраждального Маріуполя

Російські окупанти нещадно знищили Маріуполь. Тепер вони намагаються захопити та розграбувати все, що ще вціліло.

Сьогодні стало відомо, що місцевий маріупольський гауляйтер Іван Топузов (колишній селищний голова) увійшов в справжню колаборацію з окупантами. Він разом з окупантами забезпечує продаж вкраденого дизельного палива фермерам Маріупольського району і мешканцям Урзуфу. Його просто зливають з баків, а потім продають.

Маріупольці, яким вдалося вижити протягом кількох місяців нещадних бомбардувань та обстрілів, зараз годинами стоять під спекою у чергах за жалюгідною "допомогою" від Росії, а стабільного водопостачання у місті досі немає. Черги за жменькою продуктів щодня сягають від 1,5 до 2 тисяч людей.

Увага! За останніми даними Петра Андрющенка, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Маріуполі загинули близько 22 тисяч людей, а населення міста зменшилося у 5 разів.

Важливо – оперативна інформація про ситуацію на фронті на 105-й день повномасштабної війни: дивіться відео