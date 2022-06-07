Окупанти прикриваються розмінуванням території

Російська окупаційна влада намагається приховати катастрофу, яку спричинила в Маріуполі. Тому заборонила купання в Азовському морі буцімто через розмінування.

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За інформацією законної маріупольської влади, заборона купання в Азовському морі спричинене вибуховим зростанням захворюваності на кишкові інфекції та загрозу епідемії холери.

"У місті стає дуже спекотно. Розумію, що багато жителів хочуть піти на пляж і викупатися у теплому Азовському морі. На жаль, зараз це дуже небезпечно", – цинічно сказав гауляйтер Маріуполя Костянтин Іващенко.

Цинізму заяві ставленика Кремля додає те, що 3 червня у Маріуполі на пляжі на міні підірвався 8-річний хлопчик. Попри це окупаційна влада закликала ходити на пляж.

Окупанти поновили виїзд у Росію

Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, заявив, що росіяни переконують, що загроза холери в Маріуполі – це фейк. За його інформацією, загарбники стверджують, що буцімто провели аналіз води і не виявили загроз.

Втім, у заявах окупантів немає послідовності, адже санепідемстанція була знищена, а з лабораторії вивезли обладнання.

Андрющенко повідомив, що окупанти поновили виїзд з Маріуполя у напрямку Росії, щоб демонстративно показати, що все добре.

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У Росії готуються лікувати заражених військових

Російські обстріли призвели до гуманітарної та екологічної катастрофи у Маріуполі. У ВООЗ попереджали, що у Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою. Причина в тому, що в Маріуполі проблеми з водою.

За словами заступника мера Маріуполя Сергій Орлов, до 10 тисяч маріупольців можуть померти від інфекцій.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 6 червня підтвердив інформацію, що окупаційна влада закриває Маріуполь на карантин через епідемію. За його словами, росіяни у Ростові-на-Дону розгортають інфекційні відділення, в яких готуються приймати своїх військових.

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