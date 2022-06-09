Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Особенно массово российские захватчики сейчас разбирают завалы в Левобережном районе города.

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Ранее россияне постоянно его обстреливали "Градами" и "Смерчами". В Левобережном районе люди фактически были отрезаны от возможности эвакуироваться в безопасную в то время часть города.

Оккупанты окончательно отказались от практики поиска тел погибших, от реального разбора завалов. Фактически они сносят здания и вместе с мусором тела погибших и имущество вывозят на свалки. Это ужасно,

– рассказал советник мэра.

По словам Андрющенко, если раньше местные власти еще надеялись идентифицировать убитых россиянами людей после деокупации Мариуполя и узнать настоящее количество погибших, то сейчас понятно, что сделать это на свалке будет просто невозможно.

"Сколько там людей погибло, кто это был – к сожалению, мы уже не узнаем никогда, наверное. Это наша большая грусть. Очень больно", – рассказал советник городского головы.

Какова эпидситуация в городе

Как рассказал Андрющенко, эпидемиологическая ситуация в Мариуполе остается критичной. Оккупанты утверждают, что у них вроде бы все под контролем и они все вычистили, но мусор на улицах как было, так и остается.

Понемногу его пробуют вывозить. Они нашли несколько мусоровозов, оставшихся после нас. Однако этого мало. Более того, они предназначены не для уборки улиц, а для сбора мусора с баков. То есть они не очень помогают в этих разборах,

– отметил советник мэра.

Также известно, что россияне завезли в Мариуполь грузовики собственной наличности. Они начинают выдавать пенсионерам пенсии в русских рублях.

"Там проходят безумные очереди, драки, скандалы. То есть ни один процесс не организован", - добавил советник городского головы.

Что происходит в Мариуполе: последние новости

Под двумя из пяти многоэтажек в Мариуполе россияне находят от 50 до 100 тел убитых украинцев. Больше всего – в подвалах и подъездах "хрущевок".

В блокадном Мариуполе, кроме других проблем, которые вызвали россияне, произошел медицинский коллапс. В городе катастрофически не хватает врачей. Оккупанты уже даже начали уговаривать вернуться к работе пенсионеров в возрасте от 80 лет.

Оккупационные "власти" в Мариуполе решили запретить купаться в Азовском море после того, как город закрыли на карантин.

В Мариуполе российские военные вербуют рабочих в концентрационные "фильтрационные лагеря". Абоненты оккупационного мобильного оператора "Феникс" начали получать соответствующую рассылку в сообщениях.

Андрющенко рассказал, что сейчас происходит в Мариуполе: смотрите видео