Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Особенно массово российские захватчики сейчас разбирают завалы в Левобережном районе города.
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Ранее россияне постоянно его обстреливали "Градами" и "Смерчами". В Левобережном районе люди фактически были отрезаны от возможности эвакуироваться в безопасную в то время часть города.
Оккупанты окончательно отказались от практики поиска тел погибших, от реального разбора завалов. Фактически они сносят здания и вместе с мусором тела погибших и имущество вывозят на свалки. Это ужасно,
– рассказал советник мэра.
По словам Андрющенко, если раньше местные власти еще надеялись идентифицировать убитых россиянами людей после деокупации Мариуполя и узнать настоящее количество погибших, то сейчас понятно, что сделать это на свалке будет просто невозможно.
"Сколько там людей погибло, кто это был – к сожалению, мы уже не узнаем никогда, наверное. Это наша большая грусть. Очень больно", – рассказал советник городского головы.
Какова эпидситуация в городе
Как рассказал Андрющенко, эпидемиологическая ситуация в Мариуполе остается критичной. Оккупанты утверждают, что у них вроде бы все под контролем и они все вычистили, но мусор на улицах как было, так и остается.
Понемногу его пробуют вывозить. Они нашли несколько мусоровозов, оставшихся после нас. Однако этого мало. Более того, они предназначены не для уборки улиц, а для сбора мусора с баков. То есть они не очень помогают в этих разборах,
– отметил советник мэра.
Также известно, что россияне завезли в Мариуполь грузовики собственной наличности. Они начинают выдавать пенсионерам пенсии в русских рублях.
"Там проходят безумные очереди, драки, скандалы. То есть ни один процесс не организован", - добавил советник городского головы.
Что происходит в Мариуполе: последние новости
- Под двумя из пяти многоэтажек в Мариуполе россияне находят от 50 до 100 тел убитых украинцев. Больше всего – в подвалах и подъездах "хрущевок".
- В блокадном Мариуполе, кроме других проблем, которые вызвали россияне, произошел медицинский коллапс. В городе катастрофически не хватает врачей. Оккупанты уже даже начали уговаривать вернуться к работе пенсионеров в возрасте от 80 лет.
- Оккупационные "власти" в Мариуполе решили запретить купаться в Азовском море после того, как город закрыли на карантин.
- В Мариуполе российские военные вербуют рабочих в концентрационные "фильтрационные лагеря". Абоненты оккупационного мобильного оператора "Феникс" начали получать соответствующую рассылку в сообщениях.
Андрющенко рассказал, что сейчас происходит в Мариуполе: смотрите видео