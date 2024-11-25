Чоловіки, які прийшли на підприємство і були заброньовані після 18 травня, втратять бронь

Ті підприємства, які хочуть забронювати від мобілізації своїх працівників, мають відповідати суворим вимогам. Серед головних змін те, що нові працівники узагалі втратять бронь.

Про це ідеться у новій постанові Кабінету міністрів України. Також прокоментував зміни в ефірі Київ24 нардеп і член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак, інформує 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація в Україні: чи можна продовжити службу після 60 років

Зокрема, однією з ключових умов для броні є те, що співробітник має бути офіційно працевлаштований на підприємстві до 18 травня 2024 року, тобто до набрання чинності нового закону про мобілізацію.

"Це означає, що нові працівники, навіть у критично важливих установах, не зможуть отримати бронювання", – пояснив Богдан Кицак.

Частина працівників втратить бронь

Нардеп уточнив, що вимога передбачає, що у випадку, якщо чоловіки влаштувались на роботу на критичне підприємство і отримував бронь після цієї дати, тепер він такої можливості позбавляється.

Звідси випливає, що серед тих, хто отримав бронь у такий спосіб, а ця кількість зросла від 900 000 до 1,6 мільйона, частина – втратить статус заброньованих.

Зауважте! Уряд оновив порядок бронювання працівників від мобілізації, щоб зменшити зловживання на критично важливих підприємствах. Нові правила вимагають, щоб підприємства відповідали обов'язковим критеріям. Крім того, критичність підприємства може бути анульована у разі наявності порушень. Забронювати працівників можна буде через Дія. Зміни запрацюють з 1 грудня.