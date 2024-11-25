Відповідно до законодавства, військовослужбовці, які мають достатній професійний досвід, добрий стан здоров'я і бажають продовжити службу, можуть це зробити і після 60 років. Водночас стан здоров'я має підтвердити ВЛК, пише 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

Дивіться також Сирський наказав кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу

Що відомо про це

Військові можуть продовжувати службу після 60 років, проте є нюанси. Зокрема, вони можуть залишатись на службі протягом 5 років після досягнення граничного віку.

У травні 2024 року в Україні ухвалили новий закон про мобілізацію, який вніс певні зміни до законодавства. Зокрема, новим законом знизили призовний він до 25 років. Час від часу в інформаційному просторі починають говорити про ймовірне зниження його до 18 років, однак офіційно це заперечували кілька разів.

Крім цього, останнім часом багато говорять про можливу мобілізацію жінок, однак такого також не передбачають. Жінки можуть долучитись до війська за власним бажанням. Крім цього, жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту повинні стати на військовий облік.