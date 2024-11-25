Головком Олександр Сирський визначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Що відомо

Так, Головнокомандувач наказав сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах. Очікується, що завдяки цьому нововведенню командири зможуть покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року Генштаб ініціював внесення змін до постанови Уряду від 16 травня 2024 року № 560. Командирам дозволили призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до ТЦК та СП.

До цього в Збройних Силах України функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-морських силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальної оборони.