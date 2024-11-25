Главком Александр Сырский определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Что известно

Главнокомандующий приказал сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях. Ожидается, что благодаря этому нововведению командиры смогут улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев.

Напомним, что в октябре 2024 года Генштаб инициировал внесение изменений в постановление Правительства от 16 мая 2024 года № 560. Командирам разрешили призывать добровольцев непосредственно в воинские части без обращения в ТЦК и СП.

До этого в Вооруженных Силах Украины функционировали центры рекрутинга в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороны.