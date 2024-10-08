У Генштабе ВСУ рассказали, что говорится об изменениях в порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период, которые введены постановлением № 1130 Кабмина.
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Как будет происходить мобилизация в механизме мобилизации
Командирам воинских частей предоставили право осуществлять призыв военнообязанных и резервистов на военную службу по мобилизации без участия Территориальных центров комплектования и социальной поддержки,
– рассказали в Генштабе ВСУ.
Начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Роман Горбач объяснил, что перечень воинских частей, командирами которых осуществляется призыв военнообязанных и резервистов по мобилизации, определяется Генштабом и насчитывает более 130 частей и постоянно расширяется.
Согласно нововведениям, доброволец теперь:
- подает заявление на имя командира воинской части по призыву на выбранную вакантную должность;
- далее проходит профессионально-психологический отбор;
- если результаты положительные – его направляет командир части на ВВК;
- после этого с учетом степени пригодности, командир принимает решение о призыве и оформляет соответствующий приказ.
При этом, по желанию самого гражданина, военно-врачебную комиссию он может проходить или по месту жительства, или по месту постановки на воинский учет, или по месту дислокации воинской части. То есть доброволец вообще не будет заходить в ТЦК,
– отметил полковник Роман Горбач.
Полковник заверил, что добровольцы могут выбрать подразделение и должность. По словам полковника, это должно:
- улучшить качество комплектования воинских частей,
- повысить мотивацию граждан к прохождению службы,
- уменьшить количество жалоб на действия ТЦК.
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Роман Горбач объяснил, что привлечение добровольцев в Силы обороны возможно как через рекрутинговые центры воинских частей, так и через гражданские рекрутинговые информационные платформы, с которым Генштаб сотрудничает.