Поскольку отныне мобилизацию можно проводить непосредственно в воинские части, поэтому процесс для желающего вступить в ряды бригады упрощен. В ком сейчас нуждаются больше всего и какие вакансии доступны, 24 Каналу рассказал Иван Буряк – главный сержант 93 ОМБр "Холодный Яр".

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Как попасть в 93 ОМБр "Холодный Яр"

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" начинает набор добровольцев на упрощенных условиях. В бригаде ищут специалистов на различные вакансии.

Поскольку война сейчас изменилась, мы ищем мотивированных людей. Вакансии у нас на "коллективное оружие": это артиллерийские бригады, зенитно-ракетные войска, противотанковые войска, роты огневой поддержки, а также создан батальон беспилотных систем "Черный ворон", который сегодня точно уничтожает технику врага,

– рассказал Иван Буряк.

Главный сержант 93 ОМБр объяснил, что бригада не набирает людей для того, чтобы сразу сделать из них пехотинцев. "Холодный Яр" проводит обучение и опирается на моральную и физическую подготовку человека прежде чем направлять его на ту или иную должность.

"Сейчас не хватает умелых пилотов FPV-дронов, умелых пилотов "Мавиков", умелых операторов "Стугны" и Javelin. Поэтому мы более нацелены на эти специализации в ВСУ. Ведь коллективным оружием наша бригада управляет лучше всего", – подчеркнул военный.

Обратите внимание! Приобщиться к бригаде можно, позвонив в рекрутинговые центры:

Днепр – 066 351 22 73;

Львов – 050 314 50 25;

Новомосковск – 050 848 79 57.

Заявку можно оставить на сайте 93 ОМБр "Холодный Яр" по ссылке. Важно уточнить, что вам не нужно идти в ТЦК, а только обратиться в рекрутинговый центр 93-й ОМБр

В учебном центре "Холодного Яра" каждый пройдет базовый уровень подготовки, а после – по конкретной специальности будет распределен на другие уровни подготовки. Обучение, в частности, проводят на полигонах, а уже потом и в районах выполнения боевых задач.

Важно отметить, что речь идет не о непосредственно линии фронта, а за несколько десятков километров от линии разграничения. Там будет происходить слаживание в соответствующем подразделении. Уже после полноценного обучения, продолжительностью 40 – 50 дней, человек может выполнять боевую задачу.