Оскільки відтепер мобілізацію можна проводити безпосередньо у військові частини, тож процес для охочого вступити у лави бригади спрощений. Кого зараз потребують найбільше та які вакансії доступні, 24 Каналу розповів Іван Буряк – головний сержант 93 ОМБр "Холодний Яр".

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Як потрапити у 93 ОМБр "Холодний Яр"

93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" розпочинає набір добровольців на спрощених умовах. У бригаді шукають спеціалістів на різні вакансії.

Оскільки війна зараз змінилась, ми шукаємо вмотивованих людей. Вакансії у нас на "колективну зброю": це артилерійські бригади, зенітно-ракетні війська, протитанкові війська, роти вогневої підтримки, а також створений батальйон безпілотних систем "Чорний ворон", який сьогодні влучно нищить техніку ворога,

– розповів Іван Буряк.

Головний сержант 93 ОМБр пояснив, що бригада не набирає людей для того, аби одразу зробити з них піхотинців. "Холодний Яр" проводить навчання та опирається на моральну й фізичну підготовку людини перш ніж скеровувати її на ту чи іншу посаду.

"Зараз не вистачає вправних пілотів FPV-дронів, вправних пілотів "Мавіків", вправних операторів "Стугни" та Javelin. Тому ми більш націлені на ці спеціалізації в ЗСУ. Адже колективною зброєю наша бригада керує найкраще", – наголосив військовий.

Зверніть увагу! Долучитися до бригади можна, зателефонувавши у рекрутингові центри:

Дніпро – 066 351 22 73;

Львів – 050 314 50 25;

Новомосковськ – 050 848 79 57.

Заявку також можна залишити на сайті 93 ОМБр "Холодний Яр" за посиланням. Важливо уточнити, що вам не потрібно йти до ТЦК, а лише звернутися до рекрутингового центру 93-ї ОМБр

У навчальному центрі "Холодного Яру" кожен пройде базовий рівень підготовки, а після – за конкретною спеціальністю буде розподілений на інші рівні підготовки. Навчання, зокрема, проводять на полігонах, а вже потім і в районах виконання бойових завдань.

Важливо наголосити, що мовиться не про безпосередньо лінію фронту, а за кількадесят кілометрів від лінії розмежування. Там відбуватиметься злагодження у відповідному підрозділі. Вже після повноцінного навчання, тривалістю 40 – 50 днів, людина може виконувати бойове завдання.