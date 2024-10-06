Про це 24 Каналу розповів головний сержант 93 ОМБр "Холодний Яр" Іван Буряк, зауваживши, що військові дуже чекали на це рішення. Мобілізація в Україні безпосередньо у військові частини – коректне рішення.

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Раніше інколи ставалися неприємні ситуації

Як наголосив військовий, 93 ОМБр вже вісім місяців займається рекрутингом. Є позитивні результати, але без прямої мобілізації добровольців траплялися деякі неприємні казуси.

Бригада направляла документи на конкретну людину, а в ТЦК або ж навчальних центрах могли ігнорувати прохання та запити. Добровольців іноді відправляли в інші підрозділи.

Було складно проводити рекрутинг, коли розповідаєш людині про себе; рекламуєш себе; наводиш приклади… Він погоджується йти з тобою. А потім потрапляє в таку ситуацію. Для нас дозвіл мобілізувати добровольців – надважлива подія. Ми її дуже чекали. І дуже тішимося,

– розповів військовий.

За його словами, підрозділам варто робити ставку на рекрутинг. Так можна знайти потрібних людей. Цілком ймовірно, що зараз навіть почнеться корисна конкуренція в контексті рекрутингу.

Зверніть увагу! Уряд дозволив військовим частинам проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно хочуть служити у цьому підрозділі під час мобілізації. Командири військових частин зможуть видавати направлення на ВЛК.