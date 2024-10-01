Також командири військових частин отримали повноваження видавати направлення на ВЛК. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

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Військові частини зможуть призивати добровольців без участі ТЦК

Зазначається, що військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації.

За словами Міноборони, командири військових частин отримують повноваження:

видавати направлення на ВЛК;

комплектувати бойові частини добровольцями.

Військовозобов'язані та резервісти-добровольці тепер можуть обрати військову частину для служби без звернення до ТЦК. У міністерстві пояснили, що перелік таких військових частин визначатиме Генштаб ЗСУ.

Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили, – проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців,

– пояснив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, постанова суттєво зменшить час рекрутингу й гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, "де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони".