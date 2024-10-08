У Генштабі ЗСУ розповіли, що мовиться про зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, які запроваджені постановою № 1130 Кабміну.

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Як відбуватиметься мобілізація в механізмі мобілізації

Командирам військових частин надали право здійснювати призов військовозобов'язаних та резервістів на військову службу під час мобілізації без участі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки,

– розповіли у Генштабі ЗСУ.

Начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Роман Горбач пояснив, що перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов військовозобов'язаних та резервістів під час мобілізації, визначається Генштабом та налічує понад 130 частин та постійно розширюється.

Згідно з нововведеннями, доброволець тепер:

подає заяву на ім'я командира військової частини щодо призову на обрану вакантну посаду;

далі проходить професійно-психологічний відбір;

якщо результати позитивні – його направляє командир частини на ВЛК;

після цього з урахуванням ступеня придатності, командир ухвалює рішення про призов та оформлює відповідний наказ.

При цьому, за бажанням самого громадянина, військово-лікарську комісію він може проходити або за місцем проживання, або за місцем постановки на військовий облік, або ж за місцем дислокації військової частини. Тобто доброволець взагалі не заходитиме до ТЦК,

– зазначив полковник Роман Горбач.

Полковник запевнив, що добровольці можуть обрати підрозділ і посаду. За словами полковника, це має:

покращити якість комплектування військових частин,

підвищити мотивацію громадян до проходження служби,

зменшити кількість скарг на дії ТЦК.

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Роман Горбач пояснив, що долучення добровольців до Сил оборони можливе як через рекрутингові центри військових частин, так і через цивільні рекрутингові інформаційні платформи, з яким Генштаб співпрацює.