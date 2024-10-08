Про це в етері Громадського радіо заявив народний депутат, член профільного комітету Вадим Івченко. Водночас він підкреслив, що особи з хорошою фізичною підготовкою повинні брати участь у бойових діях, а не сидіти в тилу.

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Чи будуть знижувати мобілізаційний вік в Україні

Івченко розповів, що на сьогодні є сигнали від ЗСУ, що для виконання бойових завдань необхідні люди з фізичною підготовкою, адже особи, яким 47 – 50 років, важко дається виконання бойових задач, які просять командири бригад.

Це є сигнали тільки до нас, до Комітету нацбезпеки і оборони, але поки що питання зовсім не обговорюються в комітеті. Зовсім не стоїть на порядку денному комітету і зовсім не обговорюються у Верховній Раді України,

– зазначив депутат.

На його думку, люди з хорошою фізичною підготовкою не повинні залишатися в тилу, робити друкарську чи бюрократичну роботу в штабах, ТЦК, "а мають виконувати реально бойові завдання".

"Ті люди, які поранені, проходять реабілітацію, фізично нездатні, але можуть виконувати іншу роботу – мають виконувати іншу роботу. Тоді, коли суспільство побачить лад у ЗСУ, тоді можна говорити про зниження віку або про більш фахову мобілізацію", – підкреслив Івченко.

Народний депутат зауважив, що протягом останнього року мобілізація покращилася кількісно, але цього все ще недостатньо.

"Ми сьогодні покриваємо тільки потреби, щоби закрити втрату людського ресурсу в бригадах. Але ніяк не створення нових бригад або підсилення нових бригад, щоб була відповідна ротація, щоб на місце одних бригад заходили інші", – додаві він.

Нагадаємо, що 4 жовтня секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що у парламенті тривають дискусії щодо зниження мобілізаційного віку. Водночас сам Костенко вважає, що призовний вік має починатися щонайменше з 20 років.