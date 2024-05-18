Хто може отримати відстрочку від мобілізації з 18 травня

18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Відповідно до нього, деякі категорії військовозобов'язаних мають право на відстрочку від призову.

В Україні триває загальна мобілізація, яка тепер буде відбуватись за новими правилами. Про те, хто тепер має право на відстрочку мовиться у тексті 24 Каналу.

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Хто має право на відстрочку

Відповідно до закону, з 18 травня не підлягають призову під час мобілізації:

заброньовані працівники, які перебувають на спеціальному військовому обліку;

особи, визнані тимчасово непридатними за станом здоров'я на період від 6 до 12 місяців. Однак після закінчення цього терміну комісію потрібно пройти повторно;

громадяни, на утриманні яких перебувають троє чи більше дітей віком до 18 років. Винятками є тільки ті, у кого є заборгованість по сплаті аліментів, розмір якої перевищує суму платежів за 3 місяці.

громадяни, які самостійно виховують неповнолітню дитину чи дітей, якщо другий з батьків помер, позбавлений прав, відбуває покарання чи безвісти зниклий;

громадяни, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю;

батьки/опікуни/піклувальники дітей з важкими захворюваннями;

громадяни, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю І або ІІ групи;

усиновлювачі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, позбавлена батьківського пікування;

ті, хто опікується хворими дітьми, батьками, чоловіком/дружиною, якщо за висновками медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я вона потребує постійного догляду;

опікун особи, яка визнана недієздатною;

чоловіки/дружини осіб з І або ІІ групи інвалідності;

чоловіки/дружини осіб з ІІІ групою інвалідності, якщо вона встановлена унаслідок онкології, втрати кисті або стопи чи одного з органів, або ж наявності в особи з інвалідністю онкології, психічного розладу чи церебрального паралічу тощо;

які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи, або одного з батьків дружини, або чоловіка серед осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними;

члени сім'ї другого ступеня (брати, сестри, онуки, бабусі чи дідусі), які зайняті постійним доглядом за особою, яка визнана такою, що потребує цього. Однак тільки за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня;

керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

голова та інші члени Рахункової палати;

дипломатичні службовці.

Крім цього, не підпадають під мобілізацію студенти закладів освіти, які здобувають освіту вищого рівня, ніж раніше здобутий. Тобто якщо громадянин з освітою бакалавра вступає на магістратуру – він не підпадає під мобілізацію, але якщо вирішить ще раз здобути такий же рівень освіти, як уже здобув (наприклад, вступив ще раз до магістратури), права на відстрочку у нього не буде.

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