Кто может получить отсрочку от мобилизации с 18 мая

18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. В соответствии с ним, некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку от призыва.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая теперь будет происходить по новым правилам. О том, кто теперь имеет право на отсрочку говорится в тексте 24 Канала.

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Кто имеет право на отсрочку

Согласно закону, с 18 мая не подлежат призыву по мобилизации:

забронированные работники, которые находятся на специальном воинском учете;

лица, признанные временно непригодными по состоянию здоровья на период от 6 до 12 месяцев. Однако по истечении этого срока комиссию нужно пройти повторно;

граждане, на содержании которых находятся трое или более детей в возрасте до 18 лет. Исключениями являются только те, у кого есть задолженность по уплате алиментов, размер которой превышает сумму платежей за 3 месяца.

граждане, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка или детей, если второй родитель умер, лишен прав, отбывает наказание или без вести пропавший;

граждане, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

родители/опекуны/попечители детей с тяжелыми заболеваниями;

граждане, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

усыновители, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок, лишенный родительской опеки;

те, кто занимается больными детьми, родителями, мужем/женой, если по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения она нуждается в постоянном уходе;

опекун лица, которое признано недееспособным;

мужья/жены лиц с I или II группы инвалидности;

мужья/жены лиц с III группой инвалидности, если она установлена вследствие онкологии, потери кисти или стопы или одного из органов, или же наличия у лица с инвалидностью онкологии, психического расстройства или церебрального паралича и т.д;

которые имеют одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены, или мужа среди лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными;

члены семьи второй степени (братья, сестры, внуки, бабушки или дедушки), которые заняты постоянным уходом за лицом, которое признано таким, что нуждается в этом. Однако только при условии отсутствия членов семьи первой степени;

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

председатель и другие члены Счетной палаты;

дипломатические служащие.

Кроме этого, не подпадают под мобилизацию студенты учебных заведений, которые получают образование высшего уровня, чем ранее полученный. То есть если гражданин с образованием бакалавра поступает на магистратуру – он не подпадает под мобилизацию, но если решит еще раз получить такой же уровень образования, как уже получил (например, поступил еще раз в магистратуру), права на отсрочку у него не будет.

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