Кто может получить отсрочку от мобилизации с 18 мая
18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. В соответствии с ним, некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку от призыва.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая теперь будет происходить по новым правилам. О том, кто теперь имеет право на отсрочку говорится в тексте 24 Канала.
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Кто имеет право на отсрочку
Согласно закону, с 18 мая не подлежат призыву по мобилизации:
- забронированные работники, которые находятся на специальном воинском учете;
- лица, признанные временно непригодными по состоянию здоровья на период от 6 до 12 месяцев. Однако по истечении этого срока комиссию нужно пройти повторно;
- граждане, на содержании которых находятся трое или более детей в возрасте до 18 лет. Исключениями являются только те, у кого есть задолженность по уплате алиментов, размер которой превышает сумму платежей за 3 месяца.
- граждане, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка или детей, если второй родитель умер, лишен прав, отбывает наказание или без вести пропавший;
- граждане, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;
- родители/опекуны/попечители детей с тяжелыми заболеваниями;
- граждане, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;
- усыновители, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок, лишенный родительской опеки;
- те, кто занимается больными детьми, родителями, мужем/женой, если по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения она нуждается в постоянном уходе;
- опекун лица, которое признано недееспособным;
- мужья/жены лиц с I или II группы инвалидности;
- мужья/жены лиц с III группой инвалидности, если она установлена вследствие онкологии, потери кисти или стопы или одного из органов, или же наличия у лица с инвалидностью онкологии, психического расстройства или церебрального паралича и т.д;
- которые имеют одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены, или мужа среди лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными;
- члены семьи второй степени (братья, сестры, внуки, бабушки или дедушки), которые заняты постоянным уходом за лицом, которое признано таким, что нуждается в этом. Однако только при условии отсутствия членов семьи первой степени;
- руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;
- народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия;
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;
- председатель и другие члены Счетной палаты;
- дипломатические служащие.
Кроме этого, не подпадают под мобилизацию студенты учебных заведений, которые получают образование высшего уровня, чем ранее полученный. То есть если гражданин с образованием бакалавра поступает на магистратуру – он не подпадает под мобилизацию, но если решит еще раз получить такой же уровень образования, как уже получил (например, поступил еще раз в магистратуру), права на отсрочку у него не будет.
Кабмин утвердил новую форму военного билета
- Кабинет министров утвердил новую форму военно-учетного документа. В то же время военно-учетные документы, оформленные до 16 мая, будут считаться действительными на всей территории Украины до выдачи документа нового образца.
- Также в сообщении правительства добавили, что это постановление вступает в силу в тот же день, что и обновленный закон о мобилизации, а именно с 18 мая. В Кабмине отметили, что военно-учетные документы, оформленные до появления этого постановления, считаются действительными "до выдачи документа нового образца".
- Отмечается, что в обновленном военном билете будут указаны дата рождения, фамилия, имя и отчество, регистрационный номер карточки налогоплательщиков, воинское звание, военно-учетная специальность и результаты ВВК. Также там есть данные об отсрочке от мобилизации.