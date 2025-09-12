Льотчик-інструктор сказав, чим ГУР так прицільно підбило корабель під Новоросійськом
- Спецпризначенці ГУР вдарили по російському кораблю MPSV07 під Новоросійськом. Його орієнтовна вартість – близько 60 мільйонів доларів.
- Військовий експерт Роман Світан прокоментував операцію ГУР в Чорному морі.
Спецпризначенці ГУР успішно вдарили по кораблю Чорноморського флоту Росії. Ворог має досить незначну кількість таких суден.
Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що це була просто філігранна робота Головного управління розвідки. Вони застали їх зненацька. І як результат – черговий уражений російський корабель.
Чим вдалося знищити російський корабель?
Як наголосив Світан, упродовж останнього часу ГУР дивує своїми операціями і на воді, і під водою, і в повітрі, і на землі. Це – дійсно віртуозна робота.
Цього разу їм вдалося уразити дроном корабель проєкту MPSV07. Ймовірно, він виконував завдання розвідки та контролю радіопростору. Найважливіше, що вдалося влучити саме в локатор корабля. Він є особливо цінним для російських окупантів.
Є багато питань щодо того, як саме організували цю операцію. Але деталі зараз ніхто не повідомлятиме.
Умовно, дрон міг просто летіти туди повітрям. Або ж його доставили ближче до цілі на безекіпажному катері. Тут можливі різні варіанти,
– зазначив Світан.
ГУР вдарили по російському кораблю: коротко
- 10 вересня спецпризначенці ГУР вдарили по російському кораблю MPSV07 під Новоросійськом. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів. Росія має ще 4 таких кораблі.
- Проєкт MPSV07 офіційно призначений для проведення рятувальних операцій на морі. Однак росіяни використовували цей корабель для розвідувальної діяльності під прикриттям.
- Речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що цей корабель виконує різні завдання. До прикладу, може оглядати підхідні шляхи.