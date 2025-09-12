Спецпризначенці ГУР успішно вдарили по кораблю Чорноморського флоту Росії. Ворог має досить незначну кількість таких суден.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що це була просто філігранна робота Головного управління розвідки. Вони застали їх зненацька. І як результат – черговий уражений російський корабель.

Чим вдалося знищити російський корабель?

Як наголосив Світан, упродовж останнього часу ГУР дивує своїми операціями і на воді, і під водою, і в повітрі, і на землі. Це – дійсно віртуозна робота.

Цього разу їм вдалося уразити дроном корабель проєкту MPSV07. Ймовірно, він виконував завдання розвідки та контролю радіопростору. Найважливіше, що вдалося влучити саме в локатор корабля. Він є особливо цінним для російських окупантів.

Є багато питань щодо того, як саме організували цю операцію. Але деталі зараз ніхто не повідомлятиме.

Умовно, дрон міг просто летіти туди повітрям. Або ж його доставили ближче до цілі на безекіпажному катері. Тут можливі різні варіанти,

– зазначив Світан.

ГУР вдарили по російському кораблю: коротко