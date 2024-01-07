Нова тенденція: як розвідники могли знищити два ЗРК "Панцирь" на Бєлгородщині

Під час успішної операції на Бєлгородщині 6 січня українські військові знищили два зенітно-ракетні комплекси "Панцирь-С1". Ці ворожі системи ППО вже не вперше опиняються під ударом.

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп прокоментував 24 Каналу ураження чергових російських "Панцирів". На його думку, це справа українських дронів.

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"Це взагалі нове віяння в сучасній війні – коли дорогі системи опиняються під ударами недорогих, але численних і доступних боєприпасів. Навіть якщо вдається відбитись від них, то дорогою ціною", – зазначив Шарп.

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У цілому мова про систему близького й першої стадії середнього радіуса дії. Це новітній російський комплекс, який створили 1994 року, а прийняли на озброєння 2012-го після кількох істотних модернізацій.

"Панцирі" використовують, зокрема, у протиповітряній обороні Москви для захисту від українських безпілотників. Як відомо, комплекс на даху міноборони в російській столиці не зміг збити дрон за 300 метрів від місця удару вночі 24 липня 2023 року.

Їх відносно небагато, бо не штампують, як пиріжки. Тому виведення з ладу кожної такої системи – це болісний удар,

– констатував Шарп.

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