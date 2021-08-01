У зоні ООС помер нацгвардієць з Кривого Рогу

У зоні операції Об'єднаних сил помер військовослужбовець Криворізької бригади Нацгвардії. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагічної події.

У зоні ООС помер нацгвардієць

Трагічний інцидент трапився у суботу, 31 липня. Про це повідомляє видання "Первый Городской", посилаючись на власні джерела.

Читайте також В ООС раптово помер старший лейтенант патрульної поліції

У зоні проведення ООС помер боєць з військової частини 3011 Національної гвардії України, що базується у Кривому Розі,

– зазначили журналісти.

Щодо загибелі військовослужбовця наразі розпочали слідство, адже є причина вважати, що він міг покінчити життя самогубством.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.

Скільки військових загинуло на Донбасі

З початку 2021 року в зоні ООС загинули щонайменше 50 наших захисників.

Протягом 2020 року на Донбасі життя за Україну віддали 75 військовослужбовців.

Загалом за час російсько-української війни, з 2014 року, померли 14 тисяч людей.

До теми На Донбасі через проблеми з серцем помер військовий з Вінниччини