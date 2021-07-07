Голова Вінницької ОДА повідомив, що військовий служив у дев'ятому окремому мотопіхотному батальйоні міста Кодима 59 окремої мотопіхотної бригади.
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Помер на місці несення служби в зоні проведення ООС, попередня причина смерті – проблеми з серцем,
– зазначив Вячеслав Соколовий.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна
Що відомо про померлого
- Володимир Рибачук народився 25 липня 1978 року, виріс і працював у селищі Білий Камінь.
- Спеціально освіту військовий ЗСУ з 1994 року по 1996 рік здобував в Ольгопільському СПТУ.
- На службу за контрактом він пішов 15 вересня 2016 року. Брав участь в Операції Об'єднаних сил.
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