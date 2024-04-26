Є причини: чому Греція та Іспанія відмовилися передавати Україні Patriot

ЄС і НАТО здійснюють тиск на Іспанію та Грецію, щоб вони передали Україні системи протиповітряної оборони. Однак ці країни не можуть здійснити постачання ППО через певні власні потреби.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зауваживши, що, відмова Греції та Іспанії передавати системи протиповітряної оборони є досить обґрунтована, а саме через непевність США. Також він додав, що багато грецьких медіа є під владою російської опозиції.

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Ситуація в Іспанії

За словами Саакяна, в Іспанії є лише 3 ЗРК. Не варто забувати, Іспанія передала Україні майже всі свої зенітно-ракетні комплекси Hawk, бо не могли надати Patriot.

Через те, що російсько-українська війна затягнулася, на думку політолога, країни Заходу через непевність США переозброюються. Україна зараз входить в точку, коли може почати конкурувати з цими країнами за дефіцитні системи протиповітряної оборони.

Вони переглядають свої плани оборони, потреби. Якщо вважалось, що потрібно три установки, щоб закрити іспанські потреби, то зараз вони вже передивляються свої плани й розуміють, що для цього можуть бути потрібні додаткові системи,

– прокоментував Саакян.

Ситуація в Греції

Тут, за словами політолога, ситуація є більш об'єктивною. Греція має постійні провокації з боку Туреччини, а саме із зальотами турецьких літаків. Це відбувається ледь не кілька разів на тиждень. Країни мають територіальні суперечки щодо островів. Навіть під час кризи у Греції у 2008 – 2010 роках, коли зарплати та пенсії зменшились втричі, було заборонено знімати з банкоматів понад 200 євро на тиждень, видатки на армію не були обрізані.

Армія в Греції займає найцінніше місце. Ця країна мілітаризована більше, ніж всі разом взяті країни Середземного моря, тому що поруч Туреччина, і різниця потенціалів колосальна,

– зазначив Саакян.

Він додав, що системи протиповітряної оборони для Греції є чутливим внутрішньополітичним елементом. Якщо країна віддасть якусь одну систему, це буде означати, що безпека та оборона Греції від Туреччини поставлені під питання.

Жоден грецький прем'єр-міністр на таке не піде. Вкид інформації в публічне поле про те, що відбувається ледь не тиск на Грецію, поставив хрест на можливості передачі таких зенітних систем,

– підкреслив політолог.

Проросійська опозиція в Греції

В Греції присутня дуже сильна російська пропозиція. За словами Саакяна, вона володіє кількома національними каналами країни. В руках греко-російського олігарха, який займає проросійську опозицію, є один із топканалів.

Це (передача Грецією систем протиповітряної оборони Україна – 24 Канал) було б використано для того, щоб скинути грецький уряд та запустити політичну кризу. Наразі ми маємо в Греції абсолютну підтримку політичних еліт і влади, а ситуація в суспільстві, м'яко кажучи, навіть не 50/50. Росія десь 60/40 переграє нас інформаційно в Греції,

– зауважив політолог.

У який спосіб Греція могла б погодитись

Зараз, на думку Саакяна, важливо, аби спала хвиля сприйняття інформації, як тиску на Грецію. Тоді, можливо, за кілька місяців, електоральна ситуація дозволить знову підійти до цього питання, але делікатніше.

Для прикладу, США гарантували б Греції постачання Patriot або додаткові літаки для протиповітряної оборони певної кількості наступного року за умови, що Греція починає відвантажувати Україні системи протиповітряної оборони.

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