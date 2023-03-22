ЗРК Patriot проти "Кинджалів": Світан сказав, чи реально буде збивати ці ракети

Українські військові закінчують навчання на ЗРК Patriot. Системи ППО доставлять в Україну найближчим часом.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, українські військові, що пройшли навчання зможуть обслуговувати ЗРК та навчати інших бійців згодом.

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На американському каналі CNN повідомили, що 65 українських військових закінчують навчання на зенітно-ракетних системах Patriot. Пізніше їх відправлять до Європи, де їх додатково навчатимуть, а вже по тому бійців відправляться в Україну. Водночас системи протиракетної оборони розгорнуть в Україні найближчими тижнями.

Роман Світан зазначає, що в середньому цей комплекс обслуговують приблизно 65 осіб, якраз та кількість військових, які зараз перебувають на навчанні.

Вони зможуть одразу працювати і зокрема навчати інших в режимі "розмноження",

– розповів Світан.

Хоч питання постачання нових установок закрите для обговорення, той мінімум, який раніше передавали Україні – дві батареї і дві пускові установки. Крім того, в останню поставку Україні додали PAC-3, нову модифікацію Patriot. Вони можуть працювати по усіх балістичних цілях.

Чи зможе Україна збивати "Кинджали"

В України поки що не було досвіду збиття надзвукової ракети "Кинджал", але, на думку військового експерта, завдяки зворотному зв'язку від партнерів, який точно залишиться у наших військових від наших партнерів, ми зможемо налагодити ефективну роботу ЗРК Patriot. Ймовірно, це допоможе приборкати ракети "Кинджал".

Відтак якщо українським військовим вдасться це зробити, ми зможемо поділитись уже нашими бойовими знаннями і вміннями із партнерами.

Роман Світан про особливості роботи із ЗРК Patriot: дивіться відео

Чи отримає Україна доступ до супутників

Для того, аби збивати балістичні цілі необхідні не просто установки та батареї до них, але й доступ до супутникових даних. ЗРК Patriot підтягує інформацію не лише з супутників, але й з системи AWACS – літаки дальнього радіолокаційного виявлення та наведення.

"Система виявлення траєкторії балістичної ракети може бути за декілька тисяч кілометрів. Її бачить супутник. Потім вираховується приблизна траєкторія точки заходу балістичної ракети. Траєкторію надсилають на систему наведення Patriot і наостанок дають команду випуску ракети", – пояснив льотчик-інструктор.

Тобто випущена ракета летить не за ціллю, а випереджає і зустрічає її в можливій точці удару. Вся система працює із супутником. Літаки AVACS мають свої локатори, які самі можуть вираховувати запуск балістичної ракети. За словами Романа Світана, все залежить від розміщення ЗРК.

На що здатні ЗРК Patriot / інфографіка 24 каналу

Передача Україні ЗРК Patriot: що відомо