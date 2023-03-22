ЗРК Patriot против "Кинжалов": Свитан сказал, реально ли будет сбивать эти ракеты

Украинские военные заканчивают обучение на ЗРК Patriot. Системы ПВО доставят в Украину в ближайшее время.

Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, прошедшие учения украинские военные смогут обслуживать ЗРК и обучать других бойцов впоследствии.

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На американском канале CNN сообщили, что 65 украинских военных заканчивают обучение на зенитно-ракетных системах Patriot. Позже их отправят в Европу, где их будут дополнительно обучать, а уже после этого бойцов отправятся в Украину. В то же время системы противоракетной обороны развернут в Украине в ближайшие недели.

Роман Свитан отмечает, что в среднем этот комплекс обслуживают около 65 человек, как раз и количество военных, которые сейчас находятся на учебе.

Они смогут сразу работать и в частности учить других в режиме "размножения",

– рассказал Свитан.

Хотя вопрос поставки новых установок закрыт для обсуждения, тот минимум, который раньше передавали Украине – две батареи и две пусковые установки. Кроме того, в последнюю поставку Украине добавили PAC-3, новая модификация Patriot. Они могут работать по всем баллистическим целям.

У Украины пока не было опыта сбивания сверхзвуковой ракеты "Кинжал", но, по мнению военного эксперта, благодаря обратной связи, которая точно останется у наших военных, мы сможем наладить эффективную работу ЗРК Patriot. А также, добавил Свитан, сможем поделиться нашими боевыми знаниями и умениями с партнерами.

Роман Свитан об особенностях работы с ЗРК Patriot: смотрите видео

Получит ли Украина доступ к спутникам

Чтобы сбивать баллистические цели необходимы не просто установки и батареи к ним, но и доступ к спутниковым данным. ЗРК Patriot подтягивает информацию не только со спутников, но и системы AWACS – самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения.

"Система обнаружения траектории баллистической ракеты может быть в нескольких тысячах километрах. Ее видит спутник. Затем высчитывается приблизительная траектория точки захода баллистической ракеты. Траекторию посылают на систему наведения Patriot и напоследок дают команду выпуска ракеты", – пояснил летчик-инструктор.

То есть выпущенная ракета улетает не по цели, а опережает и встречает ее в возможной точке удара. Вся система работает со спутником. Самолеты AVACS имеют свои локаторы, которые сами могут рассчитывать запуск баллистической ракеты. По словам Романа Свитана, все зависит от размещения ЗРК.

На что способны ЗРК Patriot / инфографика 24 канала

Передача Украине ЗРК Patriot: что известно