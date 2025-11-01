Україна отримає німецькі ЗРК Patriot вже найближчими днями
- Україна найближчими днями отримає два зенітно-ракетні комплекси Patriot від Німеччини, постачання яких майже завершене за підтримки Данії, Литви та Норвегії.
- Президент Зеленський закликав європейських партнерів переглянути черговість надання комплексів Patriot, оскільки Україні потрібно щонайменше 10 таких систем для ефективного захисту.
Найближчими днями Україна отримає два зенітно-ракетні комплекси Patriot, які раніше пообіцяла передати Німеччина. Про передачу цих систем повідомили ще на початку серпня 2025 року.
Києву вже зараз потрібно щонайменше 10 систем ППО Patriot. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на організацію German Aid to Ukraine.
Дивіться також Зеленський закликав європейські держави "позичити" Україні системи Patriot
Що відомо про німецькі Patriot для України?
Постачання двох установок MIM-104 Patriot із резервів Бундесверу вже майже завершене. Зазначається, що передача відбувається за фінансової підтримки Данії, Литви та Норвегії.
23 жовтня президент Володимир Зеленський звернувся до європейських партнерів із пропозицією переглянути черговість надання комплексів Patriot, наголосивши, що деякі держави, які вже отримали ці системи, не використовують їх настільки активно, як це робить Україна. Він підкреслив, що Київ готовий прийняти системи ППО вже зараз, а після своєї черги — повернути або замінити їх на інші.
Глава МЗС Андрій Сибіга зазначив, що Україні наразі необхідно щонайменше 10 таких систем.
Зеленський просить Європу поступитися чергою, аби Україна отримала Patriot швидше
Президент Зеленський закликав Європу поступитися чергою на поставки систем ППО Patriot для пришвидшення їх доставки в Україну.
Він запропонував, щоб Україна отримала системи зараз, з можливістю повернення або заміни, коли настане її черга, акцентуючи на важливості порятунку життів під час війни.