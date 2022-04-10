ЗСУ дали поради тим, хто страждає "синдромом вцілілого"

Психіка кожного українця, на тлі воєнної агресії Росії, зараз є особливо вразливою. На жаль, безліч людей, які перебувають у безпеці, мають почуття провини й так званий "синдром того, хто вижив".

Такі люди звинувачують себе в тому, що перебувають в комфортніших умовах, ніж інші. Цей синдром несе небезпеку для як для фізичного здоров'я, так і для психічного. Тож ЗСУ порадили, як впоратися з таким станом.

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Що робити тим, хто страждає "синдромом вцілілого"

Поставте собі запитання "Хто дійсно відповідає за те, що відбувається?", "Чи все що відбувається зробили Ви?", "На що ви можете впливати, а на що ні?" – дайте на них відповідь

Виражайте свої істинні емоції, інакше вони "виходитимуть" у вигляді хвороби

Подумайте про близьких і рідних та підтримуйте з ними зв'язок

Надавайте допомогу іншим людям

Цей синдром також поширюється на волонтерів, які відчувають провину, за те, що "роблять замало". Насамперед в такій ситуації слід зрозуміти, що ви не "супергерої", а люди, які вже зробили вагомий внесок в наближенні перемоги.

Що робити тим, хто думає, що "робить замало"

Слід чітко розуміти те, що дійсно є у ваших силах, а що ні

Аналізуйте те, що вже зробили

Слідкуйте за своїми особистими ресурсами та не допускайте себе до стану виснаження

У ЗСУ закликали берегти себе і перебувати в безпечному місці, бо наші захисники професіонали своєї справи, й перемога за нами!

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