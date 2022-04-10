Такі люди звинувачують себе в тому, що перебувають в комфортніших умовах, ніж інші. Цей синдром несе небезпеку для як для фізичного здоров'я, так і для психічного. Тож ЗСУ порадили, як впоратися з таким станом.
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Що робити тим, хто страждає "синдромом вцілілого"
- Поставте собі запитання "Хто дійсно відповідає за те, що відбувається?", "Чи все що відбувається зробили Ви?", "На що ви можете впливати, а на що ні?" – дайте на них відповідь
- Виражайте свої істинні емоції, інакше вони "виходитимуть" у вигляді хвороби
- Подумайте про близьких і рідних та підтримуйте з ними зв'язок
- Надавайте допомогу іншим людям
Цей синдром також поширюється на волонтерів, які відчувають провину, за те, що "роблять замало". Насамперед в такій ситуації слід зрозуміти, що ви не "супергерої", а люди, які вже зробили вагомий внесок в наближенні перемоги.
Що робити тим, хто думає, що "робить замало"
- Слід чітко розуміти те, що дійсно є у ваших силах, а що ні
- Аналізуйте те, що вже зробили
- Слідкуйте за своїми особистими ресурсами та не допускайте себе до стану виснаження
У ЗСУ закликали берегти себе і перебувати в безпечному місці, бо наші захисники професіонали своєї справи, й перемога за нами!
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