ВСУ дали советы тем, кто страдает "синдромом выжившего"

Психика каждого украинца, на фоне военной агрессии России, сейчас особенно уязвима. К сожалению, множество людей, находящихся в безопасности, имеют чувство вины и так называемый "синдром выжившего".

Такие люди обвиняют себя в том, что находятся в более комфортных условиях, чем другие. Этот синдром несет опасность как для физического здоровья, так и для психического. Так что ВСУ посоветовали, как справиться с таким состоянием.

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Что делать тем, кто страдает "синдромом уцелевшего"

Задайте себе вопрос "Кто действительно отвечает за происходящее?", "Все что происходит сделали Вы?", "На что вы можете влиять, а на что нет?" – дайте на них ответ

Выражайте свои истинные эмоции, иначе они будут "выходить" в виде болезни

Подумайте о близких и родных и поддерживайте с ними связь

Оказывайте помощь другим людям

Этот синдром также распространяется на волонтеров, испытывающих вину, за то, что "делают мало". Прежде всего в такой ситуации следует понять, что вы не "супергерои", а люди, уже внесшие весомый вклад в приближение победы.

Что делать тем, кто думает, что "делает мало"

Следует четко понимать то, что действительно есть в ваших силах, а что нет

Анализируйте то, что уже сделали

Следите за своими личными ресурсами и не допускайте у себя состояния истощения

В ВСУ призывали беречь себя и находиться в безопасном месте, потому что наши защитники – профессионалы своего дела и победа за нами!

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